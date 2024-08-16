Массовое отключение электричества произошло в Приморье из-за тренировки энергетиков

Владивосток и большая часть Приморья остались без электроэнергии после того, как в крае произошла плановая тренировка энергетиков по устранению нештатных ситуаций. Об этом сообщил телеграм-канал Shot.

Сегодня утром глава Министерства энергетики Приморского края Елена Шиш сообщила о проведении учений у сотрудников энергоснабжающих организаций. Вскоре после этого произошло массовое отключение электричества, которое затронуло как Владивосток, так и его окрестности. У многих жителей из-за резкого скачка напряжения сгорели бытовые электроприборы, многие застряли в лифтах.

Причиной такого ЧП назвали внезапное падение мачты с высоковольтными проводами, которая входила в состав ключевой линии по энергоснабжению. Теперь штабу учений приходится решать реальные проблемы вместо придуманных вводных.

Местная пресса заявляет, что на устранение всех неисправностей и нормализацию подачи электричества понадобится порядка 8-12 часов.

Ранее сообщалось о ЧП в Приморье, связанном с падением частного легкомоторного самолета. Воздушное судно марки Bristell NG-5 из-за тумана столкнулось с горой, в итоге два человека погибли.