В производственном здании в Белогорске Амурской области произошел взрыв

В производственном здании в Белогорске, расположенном в Амурской области, произошел взрыв на седьмом этаже, вызванный нарушением технологического процесса, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Внутри помещения отмечены разрушения, однако несущие конструкции остаются целыми. Сотрудники здания эвакуировались самостоятельно. Спасатели проводят поисковые операции, пытаясь найти человека, который, возможно, оказался под завалами в этом здании.

Ранее, 25 января, в городе Жезказган в Казахстане произошел взрыв на местной нефтебазе, в результате чего начался масштабный пожар. В результате инцидента пострадали четыре человека.