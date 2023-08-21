В пункте отбора контрактников в Балашихе можно оформить ипотечные каникулы

Пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работу в Балашихе. Сюда приезжают добровольцы со всей России, а также иностранцы.

Примечательно, что здесь можно получить консультации юристов и банковских работников, отправить письма, оформить ипотечные каникулы и прочее. Здесь же добровольцы проходят обучение по военной полевой подготовке. Уроки проводят опытные инструкторы и ветераны боевых действий — братство краповых беретов «Витязь».

Напоминаем, что заключить контракт на службу могут граждане старше 18 лет. Для этого необходимо сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы.

Добровольцы, заключивший контракт, могут рассчитывать на различные льготы для себя и своей семьи. Среди них — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в садик, бесплатное питание в школе, кружки, секции. Данный пункт был открыт по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ранее он говорил, что сюда могут обратиться желающие служить по контракту со всей страны.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Кроме того, задать вопросы можно, написав на электронную почту info@kontraktmo.ru.