В пункте приема на службу по контракту в Балашихе назвали критерии отбора добровольцев

Уникальный пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работу в подмосковной Балашихе. Он принимает добровольцев из любого региона страны. Для того, чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью.

Отмечается, что в данном центре можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию и обучение, оформить необходимые справки. Здесь оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок. Занятия по военной полевой подготовке проводятся опытными инструкторами и ветеранами боевых действий. В центре также предоставляется трехразовое питание и проживание.

Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее сообщалось, что работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе лично проверил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.