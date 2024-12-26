В Пущино студент арендовал пункт выдачи интернет-заказов и похитил товары на 60 млн рублей

В Пущино студент арендовал пункт выдачи интернет-заказов и похитил товары более чем на 60 миллионов рублей. Об этом в своих соцсетях рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник арендовал пункт у местной предпринимательницы, нанял сотрудников и начал работу. Через некоторое время женщина обратила внимание на то, что в базе данных числится большое количество неотгруженных товаров. При этом система видеонаблюдения в пункте была отключена.

Муж жительницы приехал в пункт с проверкой и обнаружил, что внутри никого нет, входная дверь открыта, а на складе нет товара. После этого женщина обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила более 60 миллионов рублей.

Подозреваемого задержали в Ставрополе. Им оказался уроженец ближнего зарубежья в возрасте 20 лет. Молодой человек обучался в университете и искал легкий заработок. В интернете ему предложили мошенническую схему с пунктом выдачи заказов. Злоумышленник вместе с сообщниками, используя фиктивные аккаунты, заказал более двух тысяч дорогостоящих товаров и похитил их.

В месте его проживания было найдено более 700 сим-карт, 14 банковских карт, телефоны, похищенные товары. На парня завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.