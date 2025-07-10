В Пушкино произошел пожар во время ремонта на крыше дома
Пламя охватило кровлю жилого дома в подмосковном Пушкино
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В Пушкино, Московская область, загорелась крыша жилого дома. По предварительным данным, причиной возгорания стали ремонтные работы с использованием битума. Информации о пострадавших не поступало, об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Как пишут пользователи социальных сетей, пожар охватил здание, расположенное на Московском проспекте. На месте происшествия работают подразделения МЧС.
Как сообщил источник РЕН ТВ, площадь, охваченная огнем, составила 400 кв. м.
Ранее сообщалось, что пилорама в колонии «Белый лебедь» загорелась в Соликамске.