В Раменском осудят москвича за покушение на сбыт 10 кг наркотиков

В Раменском перед судом предстанет житель столицы за покушение на сбыт более десяти килограммов наркотиков. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, злоумышленник и его соучастники планировали сбыть крупную партию наркотиков в Москве и Подмосковье. Деятельность преступников пресекли весной этого года. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Уголовное дело в отношении москвича передали в городской суд Раменского. Дело в отношении его соучастников было выделено в отдельное производство.