В Раменском завели уголовное дело на мужчину, напавшего на фельдшера в поликлинике

В Раменском возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, который напал на фельдшера в поликлинике. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

По информации ведомства, в учреждение пришел мигрант и попросил выдать справку для детского сада. Необходимых для этого документов у мужчины при себе не было. Кроме того, на приеме отсутствовал ребенок, которому требовалась справка.

В результате фельдшер отказала в выдаче документа. Тогда мужчина разозлился и ударил медработника по голове и лицу.

В настоящее время устанавливается местонахождение злоумышленника.