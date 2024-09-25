В расследовании против экс-замминистра обороны Иванова появилось добровольное признание

В расследовании против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова появилась информация о добровольном признании, сообщил ТАСС.

Признание, которое совершил один из фигурантов расследования, касается нескольких эпизодов преступной деятельности, в которых участвовал экс-замминистра, согласно предъявленным обвинениям, однако фигурант также рассказывает о других незаконных действиях.

Во время обысков, проведенных в рамках дела Иванова, были обнаружены крупные суммы наличных денег, происхождение которых, по мнению следствия, является незаконным.

Ранее сообщалось, что раскрыта сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова.