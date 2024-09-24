Раскрыта сумма ущерба по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова

В отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

По данным следствия, он получил взятку от руководителя фирмы «Олимпситистрой», занимавшейся строительством трех кадетских корпусов.

Собеседник издания заявил, что общая стоимость строительства составила 14 млрд рублей, но в ходе проверок выяснилось, что подрядчик не выполнил некоторые работы на 2 млрд 184 млн рублей. В эту сумму и оценили причиненный ущерб.

Следствие считает, что Иванов, получив взятку, обеспечил заключение контрактов на выгодных для фирмы условиях.

Ранее сообщалось о том, что недвижимость на сумму почти 83 млн руб. арестована по делу Тимура Иванова.