В результате ДТП в Луговом пострадал пятилетний ребенок

Появились подробности серьезной аварии, произошедшей в районе Лугового, где пострадал ребенок пяти лет. Мужчина, управлявший Toyota Mark II, в которой во время столкновения находилась маленькая пассажирка, по неустановленным причинам оказался на полосе встречного движения.

В управлении ГИБДД Сахалинской области проинформировали, что инцидент произошел на седьмом километре трассы, соединяющей Южно-Сахалинск и Синегорск.

Согласно предварительной информации, предоставленной правоохранительными органами, 27-летний водитель автомашины Toyota Mark II, двигаясь в южном направлении, потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Nissan Caravan.

Также было установлено, что девочка во время аварии сидела впереди без специального детского кресла, что является нарушением правил перевозки детей.

