Пешеход погиб под колесами грузовика Isuzu
Грузовик сбил жителя Ленинска-Кузнецкого, нарушившего ПДД
Фото: [Скорая помощь в Москве/Медиасток.рф]
В Ленинске-Кузнецком сегодня днем произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода, передает VSE42.Ru со ссылкой на местную ГИБДД.
По предварительным данным, около 13:10 на оживленной улице Зварыгина водитель грузовика Isuzu Elf сбил 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента.
