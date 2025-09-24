Пешеход погиб под колесами грузовика Isuzu

В Ленинске-Кузнецком сегодня днем произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и пешехода, передает VSE42.Ru со ссылкой на местную ГИБДД.

По предварительным данным, около 13:10 на оживленной улице Зварыгина водитель грузовика Isuzu Elf сбил 41-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента.

