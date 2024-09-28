В результате обстрела Шебекино погиб гражданский, а еще двое были ранены

В результате обстрела города Шебекино погиб один гражданский человек, а еще двое были ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня Шебекино вновь подверглось атаке. В результате погибла мирная жизнь <…> Два человека пострадали», — отметил он.

По информации губернатора, мужчина и женщина получили травмы, связанные с взрывом, а также ранения головы и рук.

Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу на попутном транспорте, и после оказания медицинской помощи отпустили для дальнейшего амбулаторного лечения.

Из-за обстрела в одной из квартир многоэтажного здания начался пожар, который удалось быстро потушить, сообщил Гладков.

Четыре многоквартирных дома также пострадали — были повреждены газопроводы и водопроводы. В результате выбивания стекол пострадали два социальных и два коммерческих объекта, а осколками были повреждены три легковых и один грузовой автомобиль.

Кроме этого, в одном из дворов произошел взрыв беспилотника, повредивший окна в нескольких квартирах и четыре легковых машины.

Ранее Гладков заявил о нападении дронов-камикадзе на Белгородскую область.