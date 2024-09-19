Гладков заявил о нападении дронов-камикадзе на Белгородскую область

Глава области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о нападении дронов-камикадзе, уточнив, что пострадавших нет.

В городе Шебекине дрон-камикадзе повредил легковой автомобиль, припаркованный рядом с сельхозпредприятием. По словам губернатора, у машины повреждены стекла и кузов.

В селе Муром беспилотник также нанес ущерб легковому автомобилю, а также фасаду и забору частного дома. По итогам атак никто не получил травм.

Ранее Александр Гусев сообщил, что угроза авиационной опасности объявлена на территории Воронежской области.