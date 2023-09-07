В РФ провели 30 тысяч тренировок по эвакуации избирательных участков

Сотрудники МЧС провели около 30 тысяч тренировочных мероприятий по эвакуации персонала на избирательных участках перед наступлением Единого дня голосования в стране. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы российского МЧС.

Там сообщили, что ведомство инициировало более тысячи заседаний комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Там также рассказали, что всего было организовано около 40000 консультаций для ответственных лиц и около 30000 тренировок по эвакуации на избирательных участках при пожаре.

В МЧС РФ отметили, что обнаруженные нарушения пожарной безопасности на участках, а также информация о них, будет направлена в избирательные комиссии российских регионов и территориальные комиссии.