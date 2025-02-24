В Рязани после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод

В ночь на 24 февраля ВСУ с помощью БПЛА атаковали Рязанскую область. Предполагается, что их целью был нефтеперерабатывающий завод.

Местные жители слышали несколько мощных взрывов. По их словам, они видели зарево. Как сообщает телеграм-канал SHOT, после атаки предприятия вспыхнул пожар. Официальной информации о ЧП пока нет.

Системы ПВО продолжают работать в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные новые атаки со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что российская ПВО сбила 40 украинских беспилотников в ночь на 15 февраля.