В России начали сборку первых учебно-тренировочных самолетов Як-130М

ПАО «Яковлев», являющееся частью объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех», занимается разработкой трех опытных образцов нового учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом сообщила пресс-служба компании в интервью ТАСС.

Как отметил источник, в настоящее время происходит процесс производства данных образцов и их комплектации системами и агрегатами. Дата первого полета будет утверждена после завершения сборки первого опытного экземпляра и его наземных испытаний.

В компании добавили, что Иркутский авиационный завод располагает необходимыми мощностями для выпуска новых Як-130М. Кроме того, была завершена разработка конструкторской документации для установки на новые учебно-боевые самолеты бортового комплекса обороны (БКО) «Президент-С».

Ведется работа над созданием опытных образцов контейнеров данного комплекса, которые будут установлены на Як-130М для проведения первых испытаний.

БКО «Президент-С130» предназначен для защиты самолета Як-130М от угроз, таких как авиационные ракеты и зенитные системы, включая переносные.

Ранее сообщалось, что военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего у авиабазы ВМС США.