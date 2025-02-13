ABC 10: военный самолет потерпел крушение в заливе Сан-Диего у авиабазы ВМС США

В акватории Тихого океана, неподалеку от берегов Калифорнии, потерпел крушение американский военный самолет EA-18 G Growler. Эту информацию подтвердил телеканал ABC News, ссылаясь на данные пожарной службы.

Событие случилось в акватории залива Сан-Диего, рядом с авиабазой ВМС США Норт-Айленд. Пилоты смогли катапультироваться и после короткого пребывания в воде были подобраны экипажем рыболовного судна.

В настоящее время на месте авиакатастрофы работают 60 пожарных и различная спецтехника. Кроме того, к месту происшествия направлен вертолет со спасателями.

Ранее сообщалось, что США решили отказаться от полетов истребителей F-35A и F-16 на предстоящей авиакосмической выставке Aero India 2025 на юге Индии, узнав о планах демонстрации Су-57.