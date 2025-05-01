В России призвали ударить по Украине «Орешником» после атаки ВСУ на Алешки

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия должна ударить ракетой «Орешник» по ВСУ после их атаки на Алешки в Херсонской области.

Парламентарий считает, что важно провести тщательное расследование и установить имена офицеров, которые отдавали украинским бойцам приказ о нападении на мирных жителей.

«Нужно разведать координаты их местоположения и накрыть парочкой «Искандеров» или одним «Орешником», чтобы другие служащие в ВСУ потом хотя бы задумались, прежде чем бить по российским мирным жителям», — высказался Журавлев.

При этом депутат отверг возможность брать пленных в ходе «миссии возмездия».

Напомним, что 1 мая БПЛА ВСУ атаковали центральный рынок в Алешках. Пострадали более 20 человек, минимум семь погибли. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту атаки.

Ранее сообщалось, что Киев почти пять тысяч раз нарушил режим пасхального перемирия, объявленного Путиным.