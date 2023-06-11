В России увеличилось в несколько раз количество столкновений самолетов с птицами
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По данным Росавиации, в России за пять месяцев этого года количество столкновений самолетов с птицами, на фоне чего борты получили повреждения, увеличилось более чем на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает РБК.
Уточняется, что на конец прошлого месяца выявлено более 30 таких случаев, а в мае 2022-го – 17.
Также на 7% увеличилось количество сообщений о столкновениях, которые не привели к повреждениям самолетов.