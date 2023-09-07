В Ростове-на-Дону на месте падения беспилотника ввели режим ЧС

Губернатор Ростовской области Василий Лебедев сообщил о введении режима ЧС в районе падения БПЛА в областном центре.

Мера коснется жителей трех домов по улице Пушкинская. В них проживает 99 человек. Всем им предложат временно разместиться в жилье из маневренного фонда и предоставят питание.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении двух беспилотников самолетного типа в Ростовской области. Один сбитый аппарат упал за городом, второй – в центре Ростова-на-Дону.

Были повреждены фасады трех домов по улице Пушкинская и припаркованные рядом автомобили. За медицинской помощью обратился один человек, госпитализация ему не потребовалась.