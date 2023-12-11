В ростовские травмпункты обратились 80 человек из-за гололеда

В Министерстве здравоохранения Ростовской области сообщили, что из-за гололеда в травмпункты Ростова-на-Дону поступили 80 человек. Все они обратились в понедельник, 11 декабря, сообщают РИА Новости.

Утром дороги и тротуары города замерзли – их покрыла толстая ледяная корка. Синоптики сообщали, что температура воздуха достигнет минусовой отметки в 2 градуса по Цельсию в течение дня. Также, отмечалось, что в городе может временами идти ледяной дождь. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение.

Как уточнил представитель минздрава региона, 17 обратившихся в травмпункты оказались детьми.

По информации государственной автомобильной инспекции Ростовой области, на некоторых участках федеральной трассы М-4 «Дон» из-за погодных условий осложнилось движение автомобилей.

Спасатели предупредили жителей региона о последствиях гололеда. Они призывают граждан передвигаться по улице не спеша, предпринимая меры осторожности.