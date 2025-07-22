В Ростовской области начались пожары во дворах домов после удара дронов

Налет украинских БПЛА на Ростовскую область привел к тому, что в нескольких дворах частных домов вспыхнула растительность. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Слюсарь, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

По утверждению губернатора, на протяжении ночи на 22 июля ПВО отбила украинские атаки на Ростов-на-Дону, Миллерово, Азовский район и Донецк. В этих местах были уничтожены беспилотники.

«Из-за падения обломков во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках», — указал он.

По словам главы региона, все возгорания были быстро потушены. По имеющимся данным, никто не пострадал. Представители муниципалитета уже выехали к месту ЧП для оценки последствий пожаров.

Ранее сообщалось, что за вечер 21 июля российская противовоздушная оборона сумела нейтрализовать над регионами РФ 25 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов было уничтожено над Ростовской областью. Над ней за пять часов перехватили 12 беспилотников.