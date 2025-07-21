Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских БПЛА
Минобороны: 2 БПЛА уничтожены над территорией Московского региона
В период с 16:00 до 22:00 21 июля по московскому времени с помощью дежурных средств противовоздушной обороны были ликвидированы 25 украинских БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны России.
«12 — над Ростовской областью; 8 — над Брянской областью; 2 — над Калужской областью; 2 — над Московским регионом, включая один аппарат, направлявшийся в сторону Москвы; 1 — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Российская ПВО отразила атаку украинских дронов в пяти регионах.