В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение в область рта
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Как стало известно, 27 сентября около 14:00 у дома номер 35 на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе неизвестный выстрелил в лицо подростку. В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту, сообщил «78.ru».
Вечером пятницы в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова была доставлена девочка, проживающая на Большой Пороховской улице, с инородным предметом в глотке и ушибом мягкого неба, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
По сведениям, обстоятельства инцидента связаны с тем, что группа подростков играла с пистолетом, что привело к непроизвольному выстрелу.
Ночью пострадавшей сделали операцию, однако извлечь пулю не удалось. Повторная операция запланирована на понедельник или вторник.
Ранее сообщалось, что женщину с ружьем задержали на участке дороги в Хангаласском районе.