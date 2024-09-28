В Санкт-Петербурге 14-летняя девочка получила огнестрельное ранение в область рта

Как стало известно, 27 сентября около 14:00 у дома номер 35 на улице Олеко Дундича во Фрунзенском районе неизвестный выстрелил в лицо подростку. В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту, сообщил «78.ru».

Вечером пятницы в детскую городскую больницу № 5 имени Филатова была доставлена девочка, проживающая на Большой Пороховской улице, с инородным предметом в глотке и ушибом мягкого неба, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По сведениям, обстоятельства инцидента связаны с тем, что группа подростков играла с пистолетом, что привело к непроизвольному выстрелу.

Ночью пострадавшей сделали операцию, однако извлечь пулю не удалось. Повторная операция запланирована на понедельник или вторник.

Ранее сообщалось, что женщину с ружьем задержали на участке дороги в Хангаласском районе.