Женщину с ружьем задержали на участке дороги в Хангаласском районе

Утром 28 сентября на участке дороги в Хангаласском районе, неподалеку от города Покровска, была замечена женщина с ружьем и большой сумкой. Она села в фургон, однако сотрудники ГИБДД смогли остановить транспортное средство. Как передает ЯСИА, женщину задержали и доставили в полицейский участок.

В ходе разбирательства выяснилось, что она проводила время с приятелем, распивая алкоголь в Покровске.

В результате возникшего конфликта женщина решила забрать ружье своего знакомого и покинула его дом. К счастью, никто не пострадал, но в ее сумке были обнаружены патроны.

«Сотрудниками ДПС была установлена 42-летняя жительница Якутска. По предварительной информации, она навестила своего 55-летнего знакомого. После ссоры женщина взяла ружье и ушла. В данный момент оба человека доставлены в полицию», — сообщила пресс-служба МВД Республики Якутия.

Ранее сообщалось, что следственные органы определяют объем ущерба от некачественных сухпайков.