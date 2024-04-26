В Санкт-Петербурге полицейские ликвидировали мужчину под таблетками

В северной столице органами правопорядка был ликвидирован агрессивный мужчина, который объелся лекарственными препаратами от эпилепсии и напал на полицейского. Об этом сообщает Life.ru .

Добавляется, что инцидент произошел сегодня ранним утром. Скорая помощь получила вызов от встревоженной женщины, которая сообщила о том, что ее сын принял свыше ста таблеток.

Уточняется, что на место вызова медики прибыли уже с «усилением», но мужчина, увидев незваных гостей, взял пистолет и выстрелил в плечо полицейскому. Пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.