В Санкт-Петербурге задержали гражданина Узбекистана, намеревавшегося поджечь военкомат

Полиция Санкт-Петербурга задержала гражданина Узбекистана 1999 года рождения, который, предположительно, хотел поджечь военкомат на Большой Монетной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах северной столицы.

Парень фотографировал здание, чем привлек внимание стражей порядка. Заметив их, он попытался скрыться. При задержании в рюкзаке у него была обнаружена бутылка с бензином, а в телефоне содержалась переписка, в которой его просят поджечь военкомат.

В переписке некая девушка обещала ему вернуть деньги за выполнение задания, а также была инструкция по изготовлению коктейля Молотова.

Ранее МВД РФ сообщало о подобных случаях, когда представители украинских спецслужб, используя разные подходы, требуют по телефону совершить поджог зданий военной инфраструктуры.