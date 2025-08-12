В Саратовской области задержали 15 мошенников, обманувших автодилеров на миллионы

В Саратовской области задержали группу из 15 человек, подозреваемых в мошенничестве, в результате которого автодилеры понесли убытки на сумму свыше 100 млн руб. Информацию об этом предоставила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Обвиняемые — жители региона. Им инкриминируют мошенничество, совершенное с использованием положений закона о защите прав потребителей. Четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. На имущество подозреваемых, оцененное в 65 млн руб., наложен арест.

Как установило следствие, злоумышленники разработали схему, в которой участвовали сторонние автовладельцы. Они покупали автомобили разных марок, а затем подавали в суд иски, требуя значительные компенсации за фиктивные заводские дефекты. Установлено, что информация о поломках автомобилей была сфабрикована.

По словам представителя МВД, мошенники незаконно получили от производителей техники и автосалонов более 100 млн руб.

