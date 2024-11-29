В Щелково арестовали иностранца, который пытался зарезать своего земляка

В Щелково заключили под стражу уроженца Узбекистана, который пытался зарезать своего земляка. Об этом сообщает ГСУ СК России по Подмосковью.

Инцидент произошел 27 ноября на Центральной улице. Между обвиняемым и его 34-летним земляком произошел конфликт, в связи с которым злоумышленник нанес оппоненту множественные удары ножом.

Однако, земляк мужчины смог оказать активное сопротивление, и довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось.

На мужчину завели уголовное дело и в кратчайшие сроки задержали его. По ходатайству следствия суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.