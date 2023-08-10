В селе Ильинское для безопасности пешеходов установили «лежачих полицейских»

Подрядчик уложил искусственные неровности по поручению главы городского округа Дмитрия Волкова, чтобы обеспечить безопасность пешеходов на пересечении улиц Ленина и Набережной. Там водители автомобилей теперь будут вынуждены сбрасывать скорость. Это приведет к снижению числа аварий на этом участке.

До укладки «лежачих полицейских» дорогу на пересечении улиц отремонтировали. Но работы затронули не только этот участок. Общая протяженность дороги, которую привели в порядок составляет почти 2500 квадратных метров.