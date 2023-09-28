В Серпухове арестовали жителя, который чуть не зарезал женщину на автозаправке

В Серпухове заключили под стражу местного жителя, который напал с ножом на женщину. Как сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью, на злоумышленника завели уголовное дело.

Инцидент произошел ночью 19 сентября на одной из городских автозаправок. Между 47-летним обвиняемым и незнакомой девушкой в возрасте 29 лет произошел словесный конфликт.

В ходе ссоры мужчина достал из машины нож и нанес потерпевшей множественные удары в область грудной клетки и живота. Женщину госпитализировали, она находится в реанимационном отделении.

В рамках расследования будут проведены необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.