В Сеть попало видео жуткого ДТП на железнодорожном переезде: водитель авто погиб

В Благовещенске на регулируемом железнодорожном переезде произошло смертельное ДТП. Кадры жуткой трагедии опубликовала пресс-служба Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) Амурской области в телеграм-канале.

На видео видно, как автомобиль марки Toyota Wish столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Читы в Благовещенск. Инцидент произошел на 103-м км перегона Моховая Падь — Благовещенск.

Движение поездов на данном участке временно ограничено. Расследование причин трагедии продолжается.

Водитель автомобиля 1979 года рождения погиб на месте от полученных травм. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что три человека попали в больницу после ДТП на Кутузовском проспекте Москвы.