Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Массовое дорожно-транспортное происшествие на Кутузовском проспекте в Москве привело к госпитализации трех человек и серьезным затруднениям движения в сторону центра города. Об этом сообщило РИА Новости.

Серьезная авария с участием нескольких автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Столкновение привело к тому, что движение в сторону центра было практически парализовано — оказались заняты четыре из пяти полос.

На место происшествия оперативно прибыли медики скорой помощи и сотрудники Центра экстренной медицины. По информации столичного департамента здравоохранения, трое пострадавших были доставлены в городские больницы. Двое человек направлены в НМИЦ имени Пирогова, еще один — в Боткинскую больницу. Их состояние оценивается как стабильное. Автомобилисты столкнулись с серьезными заторами в районе аварии.

Ранее водитель ВАЗа врезался в жилой дом в Бирюсинске.