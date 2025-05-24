В ночь на субботу, 24 мая, в столице Украины Киеве были зафиксированы атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов типа «Герань» и баллистических ракет. Об этом стало известно из заявления Военно-воздушных сил Украины, которое было опубликовано на сайте «Страна.ua».

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале подтвердил информацию о массированном обстреле города и сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Он также призвал жителей украинской столицы оставаться в укрытиях.

В пятницу, 23 мая, вечером в Киеве также были слышны взрывы. Незадолго до этого в городе прозвучало предупреждение о воздушной тревоге.

Также сообщается о нанесении Вооруженными силами Российской Федерации ударов по целям в Одессе. В ходе атаки были применены новые ударные беспилотные летательные аппараты, которые внешне напоминают «Ланцеты», но имеют увеличенные габариты и более мощное вооружение.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность киевского главаря Владимира Зеленского, пересидевшего свой президентский срок, будет принципиальна при подписании документов.