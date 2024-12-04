В Сети появилось видео предполагаемого взрыва в Грозном

В интернете появилось видео, на котором предположительно запечатлен взрыв в Грозном. Запись размещена в Telegram-канале Mash Gor. Согласно данным издания, видео было сделано в пять утра с камеры, установленной в многоквартирном доме. На записи слышен сильный звук и заметна яркая вспышка.

Канал сообщает, ссылаясь на информацию от директора местного аэропорта, что с часу ночи до шести утра в Северо-Кавказском федеральном округе действовал план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника.

Ранее сообщалось, что беспилотник мог попытаться ударить по казарме полка спецназа в Чечне.