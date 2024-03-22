В сети появилось видео штурма силовиками квартиры и спасения заложницы на Камчатке

Взятую рано утром в пятницу, 22 марта, неизвестным мужчиной заложницу в городе Петропавловске-Камчатском пришлось спасать в ходе штурма квартиры, где тот ее удерживал. Ряд пабликов в соцсетях распространили кадры операции по спасению женщины.

По-началу сразу несколько переговорщиков пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить женщину и сдаться полиции. Однако тот упорно отказывался от диалога, попутно угрожая зарезать заложницу ножом. После того, как увещевания не подействовали, начался штурм жилища на Кроноцкой улице.

После того, как штурм увенчался успехом и абьюзер был схвачен, женщину спустили с третьего этажа по лестнице,приставленной к дому.

Отмечается, что о взятии в заложники жительницы Петропавловска-Камчатского в полиции рассказали очевидцы, услышавшие крики. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в отдел для разбирательства. В пострадавшей работают медики и психологи.