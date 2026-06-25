В «Родине» уверены, что в РПЛ за команду не будет стыдно

Главный операционный и спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин рассказал «Чемпионату», почему в первый сезон клуб не ставил задачи выйти в Российскую премьер-лигу.

По словам Зинина, на тот момент у «Родины» был еще сырой состав, поскольку большинство игроков не играли даже в Первой лиге. Кроме того, у клуба не было ни инфраструктуры, ни своих болельщиков.

«А прошедший сезон был вторым, когда мы действительно по-настоящему ставили задачу подняться в Премьер-лигу. У нас появились болельщики — мы проделали очень большую работу по их привлечению. Нам точно не будет стыдно в РПЛ. На нас будут ходить, аудитория растет быстро», — заявил Зинин.

В минувшем сезоне «Родина» завоевала путевку в РПЛ, выиграв турнир в Первой лиге. Столичный клуб был основан в 2015 году, несколько лет он выступал в КФК, а профессиональный статус обрел в 2019 году.

В первом туре РПЛ «Родина» встретится со «Спартаком» на «Лукойл Арене».