В Шереметьево совершил экстренную посадку самолет со сломанным двигателем
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский самолет Airbus А320 со сломанным двигателем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Самолет компании «Аэрофлот» выполнял рейс из Пензы.
По предварительным данным, у лайнера отказал первый двигатель. Ему пришлось совершить дополнительный заход на посадку.
При этом само приземление прошло успешно.
Причины инцидента уточняются.