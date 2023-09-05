В Шереметьево совершил экстренную посадку самолет со сломанным двигателем

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку пассажирский самолет Airbus А320 со сломанным двигателем, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Самолет компании «Аэрофлот» выполнял рейс из Пензы.

По предварительным данным, у лайнера отказал первый двигатель. Ему пришлось совершить дополнительный заход на посадку.

При этом само приземление прошло успешно.

Причины инцидента уточняются.