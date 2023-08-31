В школах городского округа Коломна отработали действия при ЧС

В городском округе Коломна прошли единые учения по реакции на чрезвычайные ситуации в учебных заведениях.

В школах, колледжах и вузах проверили, как работают системы оповещения. А сотрудники отработали порядок взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

По сюжету учений отреагировать нужно было на подозрительный предмет или другую террористическую угрозу. Как и предусмотрено инструкциями, работники организаций вызвали силовиков и провели эвакуацию. Затем спасатели ликвидировали происшествие.

Замглавы городского округа Коломна Максим Коновалов подчеркнул, что это были первые всероссийские учения такого рода. Тренировка завершила подготовку школ к 1 сентября.

«Такие мероприятия позволяют нам обеспечивать психологическую и физическую готовность людей. И наши службы, и педагогические коллективы вместе отработали алгоритм необходимых действий» , - отметил Максим Коновалов.

Он добавил, что в городском округе Коломна учения проходили в течение двух дней, 29 и 30 августа.

Недавно во всех учебных заведениях Коломны проинспектировали состояние средств коммуникации и систем безопасности, а также классов и других помещений.