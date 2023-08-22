В Швейцарии расследуют попытку продажи танков для Украины

Компания планировала продать немецкой Rheinmetall 96 танков Leopard 1 для дальнейшей переправки на Украину. Федеральный совет Швейцарии в июне отклонил запрос компании, так как эти действия могли бы нарушить нейтральный статус страны, который подразумевает, что она не имеет права прямо или косвенно передавать вооружение воюющим государствам.

Минобороны Швейцарии указывает на необходимость пересмотреть отношения властей и Ruag.

Предназначавшиеся для Украины танки не были новыми, большинство из них нуждалось в ремонте. Rheinmetall намеревалась провести их техническое обслуживание, а затем переправить киевскому режиму.