В Симферополе задержали диверсанта, взорвавшего железную дорогу

23 февраля диверсант подорвал железнодорожное полотно в Крыму на участке «Чистенькое – Почтовое». Взрывное устройство он получил от украинской разведки.

Установлено, что житель Симферополя после начала СВО выехал в Одессу, где был завербован украинским ГУР. Там он прошел обучение диверсионной работе, после чего возвратился в Крым.

Задержанный уже признался в совершении диверсии и рассказывает о своем сотрудничестве с ГУР. Следствие выявляет его причастность к другим преступлениям.