Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк выступил с идеей, что Москва должна отказаться от ядерного оружия при заключении мирного соглашения после завершения спецоперации. По словам главы Комитета верхней палаты парламента по международным делам Григория Карасина, Россия не даст согласие на ядерное разоружение для достижения мирных соглашений с Украиной. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он также посоветовал Гаврилюку не лезть в политику, а заниматься только военным делом.

По мнению сенатора, его предложение звучит как анекдот.

Он считает, что представителю украинского Минобороны следует обратить внимание на то, что его армия занимается циничным и кровавым террором.