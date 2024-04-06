В спецназ «Ахмат» вступят 3000 экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

Состав спецназа «Ахмат» пополнится 3000 экс-бойцов ЧВК «Вагнер», которых возглавит командир компании с позывным «Ратибор», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своих социальных сетях .

Как сообщил в посте лидер республики, российское МО уже успело выделить нужное количество новых вакансий для новоприбывших бойцов в спецназе. В скором времени экс-бойцы частной компании смогут начать выполнение задач в своем новом отряде, добавил он.

Глава ЧР подчеркнул, что это решение является стратегически важным шагом для укрепления оборонной способности РФ и повышения эффективности спецназа из Чечни.

Ранее состав «Ахмата» уже пополнялся группой из 170 экс-бойцов «Вагнер» в прошлом году. Тогда Кадыров заявлял, что бойцы и до этого заключали контракты с «Ахмат», но данный случай стал первым с таким крупным пополнением состава.