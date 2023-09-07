В США хотят облегчить танк Abrams для увеличения его маневренности

В США намерены модернизировать танк Abrams с учетом боевого опыта на Украине, сообщает портал Defense News.

Прежде всего, военные хотят уменьшить вес машины, что должно добавить танку маневренности.

Еще одно направление модернизации – повышение живучести танка, улучшение систем защиты.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что танки Abrams будут доставлены на Украину. Вашингтон пообещал Киеву передать 31 машину.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил ТАСС, что американские танки ждет та же участь, что и технику, которая передавалась ВСУ ранее, – они будут уничтожены в зоне СВО.