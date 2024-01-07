В США ответили Германии, где призвали ударить по России

Политики в ФРГ призывали вступить в военный конфликт с Россией, однако эти идеи осудили. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон вовсе предложил проверить парламентариев на адекватность после таких идей.

Джонсон предположил, что инициатива в Германии об ударах по России последовала от психически нездоровых людей, которым не место в парламенте. По его словам, идеи депутатов оторваны от реальности и представляют угрозу международным отношениям.

«Стоило бы усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности. Может, они психически больны?» — предположил эксперт.

По словам Джонсона, такие парламентарии с их безумными идеями расшатывают обстановку в Европе и делают вооруженный конфликт более реальным.

Примечательно, что предложения об ударе по РФ появились после призывов депутатов бундестага передать Украине крылатые ракеты Taurus.