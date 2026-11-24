Политический ландшафт США потрясен беспрецедентным вмешательством президента Дональда Трампа в дела крупнейшей технологической корпорации мира — Nvidia. Спустя всего 11 дней после отставки основателя компании Дженсена Хуанга, вызванной шпионским скандалом из-за его связей с женщинами, которых американские спецслужбы подозревают в работе на КНР, глава государства лично инициировал его возвращение. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Трамп, опасаясь катастрофического падения рынков и перехода технологического гения в стан конкурентов, развернул масштабную кампанию давления на Совет директоров. В результате 23 ноября основатель триумфально вернулся в штаб-квартиру в Кремниевой долине под овации сотрудников, а капитализация Nvidia мгновенно подскочила на треть, восстановив потери почти в триллион долларов.

По словам историка Руслана Калинчука, формальным поводом для отставки 12 ноября послужили внебрачные отношения Хуанга, в частности с предпринимательницей Элис Хуанг, которую Минюст США проверял на предмет контрабанды чипов Nvidia в обход экспортных ограничений в интересах Китая. Однако генеральный прокурор Тодд Бланш оперативно заверил президента, что в отношении миллиардера не ведется никаких расследований и он не представляет угрозы национальной безопасности. Именно это заключение Белого дома стало юридическим щитом, позволившим Совету директоров, который еще 17 ноября исключал возможность возвращения основателя, единогласно проголосовать за его восстановление. При этом компания была вынуждена пойти на беспрецедентные уступки: был создан специальный комитет по национальной безопасности и экспортному контролю, а также введена должность директора по соблюдению нормативных требований для надзора за деятельностью Хуанга.

Мотивы Трампа, по мнению эксперта, выходят далеко за рамки спасения одной компании. Во-первых, президент стремился остановить панику на биржах, где индекс Nasdaq терял позиции на фоне неопределенности вокруг лидера ИИ-индустрии. Во-вторых, Вашингтон не мог позволить себе потерять неформальные каналы связи с Пекином, которые удерживает Хуанг, особенно после недавних переговоров в Шэньчжэне. В-третьих, и это ключевой политический расчет, Трамп послал четкий сигнал всей бизнес-элите: лояльность Белому дому будет вознаграждена и защищена. С возвращением Хуанга президент показал, что контакты с ним не токсичны, а выгодны, что особенно важно в преддверии января, когда контроль над Конгрессом может перейти к демократам, готовым начать серию расследований против республиканского бизнеса. Таким образом, как резюмировал эксперт, возвращение главы Nvidia стало не просто корпоративным решением, а демонстрацией силы президентской власти, где интересы фондового рынка и личной преданности оказались выше стандартных норм корпоративной этики и вопросов национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Дженсен Хуанг снова возглавил Nvidia.