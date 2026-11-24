Свободные номера в популярных отелях на зарубежных курортах на новогодние даты стремительно сокращаются. Об этом «Газете.Ru» сообщила эксперт платформы «Адвентура» Юлия Завьялова.

Наиболее напряженная ситуация, по ее словам, складывается на вьетнамском острове Фукуок. Высокий спрос обусловлен чартерными рейсами из российских городов при относительно небольшой отельной базе. Аналогичная тенденция наблюдается на Пхукете, хотя выбор там пока шире. Заранее стоит планировать поездки на Мальдивы, Сейшелы и в Индонезию.

В Египте, Турции и ОАЭ выбор традиционно шире благодаря развитой инфраструктуре, однако востребованные варианты заканчиваются первыми. В Египте зимой особенно популярны семейные гостиницы с подогреваемыми бассейнами. Быстрее всего уходят не самые дорогие номера, а наиболее доступные варианты, семейные размещения для двух взрослых и двух детей, смежные номера, а также комнаты с видом на море.

«Хорошие отели на Новый год разбирают очень быстро. Если туристы рассчитывают на конкретную гостиницу, особенно на первой линии, откладывать бронирование уже не стоит», — отметила Завьялова.

По оценке эксперта, к декабрю стоимость отдельных новогодних туров может вырасти на 20–40% относительно цен раннего бронирования. В популярных отелях свободных номеров может не остаться вовсе. Расчет на горящие туры за несколько дней до вылета, по словам специалиста, в новогодний период рискован: есть вероятность переплатить или не найти подходящего варианта.

Сэкономить позволяет корректировка дат поездки. Самые дорогие вылеты приходятся на 28–31 декабря. В качестве альтернативы эксперт советует рассматривать вылет 22–23 декабря с возвращением после праздников либо отъезд 2–3 января. Гибкость при выборе гостиницы — например, отель на второй береговой линии — также помогает снизить расходы при сопоставимом уровне комфорта.

Ранее сообщалось о том, куда россияне чаще всего едут в Европу на Новый год и почему спрос вырос.