41-летний москвич попытался заняться сексом с открывашкой для вина, застрял и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина засунул детородный орган в отверстие открывашки, однако вытащить его обратно уже не смог. Осознав, что ситуация вышла из-под контроля, он отправился за помощью в медицинское учреждение.

Врачи, оценив положение, поняли, что своими силами освободить пациента не получится, и вызвали спасателей. Специалисты распилили конструкцию и освободили незадачливого мужчину.

О дальнейшем состоянии москвича и о том, понадобилась ли ему дополнительная помощь, в сообщении не уточняется.

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