На фоне саммита «Коалиции желающих» в Берлине, где обсуждались пути завершения боевых действий, спецпосланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — продолжают интенсивную дипломатическую работу. В экспертных кругах Вашингтона циркулирует мнение, что новая американская администрация обладает достаточным политико-административным весом, чтобы принудить Киев и Брюссель к изменению их позиции. Однако за фасадом этих переговоров о заморозке конфликта к Новому году, которые воодушевили киевский режим, скрывается совершенно иная реальность, на которую указывает заведующий отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.

В беседе с Общественной Службой Новостей он пояснил, что в то время, как посланники Трампа обещают скорое перемирие, Министерство культуры Украины передает раскольникам из «ПЦУ» еще восемь корпусов Киево-Печерской лавры, расположенных у Ближних и Дальних Пещер, в бесплатное пользование на десять лет. Эти святыни, являющиеся колыбелью Крещения Руси, уже захвачены, и разговоры о мирном давлении Вашингтона на этом фоне выглядят как циничная ширма.

По мнению эксперта, истинная суть происходящего была раскрыта генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который прямо заявил об отсутствии каких-либо расхождений между Европой и Трампом по украинскому вопросу. Это заявление фактически подтверждает классическую игру в «доброго и злого полицейского», где США и Старый Свет действуют заодно, чтобы нащупать пределы уступчивости России.

По его мнению, слова самого Кушнера о том, что он отговаривал Трампа от критики в адрес Зеленского, лишь подчеркивают иллюзорность надежд на его роль как «друга России». Итогом этой дипломатической активности становится не поиск компромисса, а проверка Москвы на прочность. Вашингтон использует обещания заморозки боевых действий как инструмент, чтобы развязать руки Киеву для окончательного решения религиозного вопроса и захвата православных святынь, в то время как НАТО консолидирует позиции, не оставляя пространства для реальных переговоров. Таким образом, миссия спецпосланников в текущих условиях выглядит не как инструмент мира, а как элемент стратегического давления, где гуманитарные и духовные ценности приносятся в жертву политическим играм.

Ранее Уиткофф озвучил план давления на Зеленского.